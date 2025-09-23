Entgegen der bisherigen Strategie, sich aus dem Kompaktwagensegment zurückzuziehen, plant Mercedes-Benz nun doch ein neues Einstiegsmodell. Damit reagiert der Premium-Hersteller auf den zunehmenden Druck der Konkurrenz und vollzieht einen bemerkenswerten Strategieschwenk, der für Anleger von großer Bedeutung ist.Lange Zeit hieß es, die beliebte A-Klasse werde ohne direkten Nachfolger auslaufen. Mercedes wollte sich stärker auf hochpreisige und margenstarke Luxusfahrzeuge konzentrieren. Doch nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
