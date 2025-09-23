Mainz (ots) -Noch bis Sonntag, 28. September 2025, finden die Radsport-Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali statt - und damit zum ersten Mal in Afrika. Am Abschluss-Wochenende stehen die Straßenrennen der Frauen und Männer auf dem Wettkampf-Programm - und das ZDF überträgt live: Am Samstag, 27. September 2025, ist "sportstudio live" von 15.15 bis 17.00 Uhr auf Sendung und am Sonntag, 28. September 2025, von 14.55 bis 17.00 Uhr. Neben der Radsport-WM gibt es dann auch Zusammenfassungen von der Ruder-WM in Shanghai, die live im ZDF-Streaming-Portal verfolgt werden kann.Am zurückliegenden Wochenende wurden in Ruanda die Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren der Frauen (https://www.zdf.de/play/dokus/dokus-hintergruende-videos-100/radsport-wm-einzelzeitfahren-frauen-livestream-100?q=Rad-wm) und im Einzelzeitfahren der Männer (https://www.zdf.de/video/dokus/dokus-hintergruende-videos-100/radsport-wm-einzelzeitfahren-maenner-iivestream-100) vergeben - beide Rennen noch zu sehen auf sportstudio.de. Nun geht es am Mittwoch, 24. September 2025, mit dem Mixed-Staffelrennen weiter - von 13.45 bis 17.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de sowie in Web und App des ZDF. Beim Staffelrennen werden dem sechsköpfigen deutschen Team - Miguel Heidemann, Jonas Rutsch, Franziska Koch, Liane Lippert, Antonia Niedermaier stehen als Starter bereits fest - nach dem Gewinn der Silbermedaille im vergangenen Jahr gute Chancen eingeräumt. ZDF-Reporter Andreas Kürten kommentiert das Rennen, für Interviews ist Benno Krieger im Einsatz.WM-Straßenrennen der Frauen und Männer live im ZDFModerator Florian Zschiedrich begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 27. September 2025, 15.15 Uhr im ZDF, zum WM-Straßenrennen der Frauen (https://www.zdf.de/video/dokus/dokus-hintergruende-videos-100/radsport-wm-strassenrennen-frauen-livestream-100), und am Sonntag, 28. September 2025, 14.55 Uhr zum WM-Straßenrennen der Männer (https://www.zdf.de/video/dokus/dokus-hintergruende-videos-100/radsport-wm-strassenrennen-maenner-livestream-100). Der ehemalige Radprofi Marcel Kittel und die über 13 Jahre lang als Radsportlerin mit Prothese erfolgreiche Denise Schindler sind als Experte und Expertin dabei, die Rennen kommentiert Andreas Kürten.Ruder-WM in Shanghai im ZDF-LivestreamNoch bis zum 28. September 2025 finden die Ruder-Weltmeisterschaften im chinesischen Shanghai statt. Das ZDF berichtet von Donnerstag, 25. September 2025, bis Sonntag, 28. November 2025, täglich ab 8.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/video/dokus/dokus-hintergruende-videos-100/ruder-wm-shanghai-livestream-100) von den Wettbewerben im Shanghai Water Sports Centre, einem der modernsten Wassersportzentren Asiens. Zusammenfassungen sind am Wochenende im Rahmen der "sportstudio live"-Strecken am Nachmittag zu sehen. Felix Tusche ist als Kommentator im Einsatz, als Co-Kommentator ist der ehemalige Ruder-Weltmeister und Schlagmann des Deutschlandachter Hannes Ocik dabei.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)ZDFheute zur Radsport-WM (https://www.zdfheute.de/sport/radsport-weltmeisterschaften-afrika-ruanda-wissenswertes-100.html)ZDFheute zu den Einzelzeitfahren der Rad-WM (https://www.zdfheute.de/sport/rad-radsport-wm-ruanda-einzelzeitfahren-frauen-antonia-niedermaier-100.html)Pressemappe zu "sportstudio" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6123225