Diese Schock-Meldung könnte für die Deutsche Bank weitreichende Folgen haben. Dabei mittendrin im Schlamassel: CEO Christian Sewing.Nach Informationen der Financial Times muss sich die Deutsche Bank in der sogenannten "Santorini-Affäre" auf weiteren Ärger gefasst machen. Nachdem ein ehemaliger Investmentbanker das Institut zuletzt vor dem Landgericht Frankfurt auf 152 Miollionen Euro Schadensersatz verklagt hatte, wollen fünf andere Ex-Mitarbeiter in der gleichen Sache nun in London vor Gericht ziehen. Dabei geht es laut Financial Times um Forderungen von mehreren hundert Millionen Euro. Die Klage in London soll sich, anders als im Frankfurter Fall, auch gegen CEO Christian Sewing …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE