Stärkstes Wirtschaftswachstum seit 16 Monaten im September! Das meldete soeben S&P Global in Sachen Composite-Index, bei dem Industrie und Dienstleistungen zusammengefasst sind und der voraussichtlich 52,4 Punkte erreichen wird - nach 50,5 im August. Das "Aber" ist nicht zu vernachlässigen: Der Optimismus rutschte zum 2. Mal hintereinander ab und liegt nun erstmals unter dem langjährigen Mittelwert. Zu verdanken ist das deutliche Plus des Gesamt-Index allein den Services: Ihr Sub-Index klettert von 49,3 auf vermutlich 52,5 Zähler. Das Industrie-Resultat gibt dagegen klar nach: von 49,8 im August auf 48,5 im September.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe