Zycus, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Transformation von Beschaffung und Source-to-Pay, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Bericht 2025 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Source-to-Pay Suites als "A Customers' Choice" ausgezeichnet wurde.

Der Bericht Gartner Peer Insights fasst Bewertungen und Rezensionen von verifizierten Endnutzern über einen Zeitraum von 18 Monaten bis zum 30. Juni 2025 zusammen. Um sich zu qualifizieren, müssen Anbieter mindestens 20 zulässige Bewertungen vorweisen und bestimmte Schwellenwerte in Bezug auf Funktionen und Support erfüllen. Im Bericht für 2025 qualifizierten sich nur acht Anbieter, wobei Zycus im Quadranten "Customers' Choice" platziert wurde dieser hebt Anbieter hervor, die sowohl bei der Gesamterfahrung als auch beim Nutzerinteresse und der Akzeptanz über dem Marktdurchschnitt liegen.

Anerkennung durch Kundenerfahrung

Laut dem Bericht erzielte Zycus:

4,6 von 5 Punkten in der Gesamtbewertung , basierend auf 67 Peer-Bewertungen zum 30. Juni 2025.

, basierend auf 67 Peer-Bewertungen zum 30. Juni 2025. 95 Weiterempfehlungsbereitschaft - ein Zeichen für das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden.

- ein Zeichen für das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden. Bewertungen in den Bereichen Produktfunktionen, Verkaufserfahrung, Bereitstellung und Support, jeweils über 4,4/5.

"Ich glaube, dass die Auszeichnung als Customers' Choice in Gartner Peer Insights das Vertrauen widerspiegelt, das unsere Kunden in uns setzen. Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung unser Engagement unterstreicht, Beschaffungsleiter mit agilen, KI-gesteuerten und robusten Beschaffungslösungen zu unterstützen", sagte Aatish Dedhia, CEO von Zycus

Darum ist das für CPOs wichtig

Die Voice of the Customer (Stimme des Kunden) bietet einen datengestützten Einblick, wie Kollegen S2P-Plattformen bewerten. Die Bewertung kombiniert:

Interesse und Akzeptanz der Nutzer (Anzahl der Bewertungen, Marktabdeckung, Weiterempfehlungsbereitschaft).

(Anzahl der Bewertungen, Marktabdeckung, Weiterempfehlungsbereitschaft). Gesamterfahrung (Bewertungen für Funktionen, Support und Lieferung).

Die Platzierung von Zycus bestätigt seine Fähigkeit, eine hohe Kundenzufriedenheit und eine breite Akzeptanz in verschiedenen Branchen und Regionen zu erzielen.

Weitere Informationen zur Source-to-Pay-Suite von Zycus und ihrer Position im Voice of the Customer Report finden Sie hier.

Über Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Plattform für Peer-Reviews und Bewertungen für Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Die Bewertungen geben die subjektiven Meinungen der Endnutzer auf der Grundlage ihrer Erfahrungen wieder und stellen nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner Peer Insights und das Customers' Choice-Logo sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Der Gartner Peer Insights "Voice of the Customer"-Bericht enthält die subjektiven Meinungen von Endnutzern in Form von Bewertungen, Rezensionen und Daten, die nach einer dokumentierten Methodik ausgewertet wurden. Er stellt keine Empfehlung von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar.

