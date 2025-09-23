Wien (ots) -Neue Studie (Med Uni Graz) belegt Einfluss von chronischem Stress auf frühe Long-COVID-PhaseEine Studie der Med Uni Graz ("StressLoC") hat wahrgenommenen chronischen Stress im Monat vor der SARS-CoV-2-Infektion erstmals als Risikofaktor für anhaltend symptomatisches COVID-19 (frühe Long-COVID-Phase) identifiziert. In der prospektiven Kohorte (n=288) berichteten 73 % noch vier Wochen nach Krankheitsbeginn über neue, alltagsbeeinträchtigende Beschwerden. Höhere Stressbelastung war zudem mit schwererem akutem Verlauf assoziiert. Auffällig: Der Zusammenhang mit Long COVID zeigte sich nur für subjektiv wahrgenommenen Stress - nicht für Lebensereignisse oder Haar-Cortisol. Die Befunde ordnen chronischen Stress als einen zusätzlichen Risikofaktor ein - relevant für Prävention und möglicherweise für Behandlung und Gesundheitspolitik. Anhaltender subjektiver Stress ist auch bei anderen Erkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf) als Risikofaktor beteiligt und sollte - nunmehr auch mit Blick auf Long COVID als postinfektiöse Folgeerkrankung - präventiv mitbeachtet und wenn möglich reduziert werden, eigenständig oder mit professioneller Unterstützung.Die Arbeit erschien am 9. September 2025 im internationalen Top-Journal Psychotherapy and Psychosomatics (Fazekas C et al.; DOI 10.1159/000547858). Finanzierung: FWF."Unsere Daten sprechen dafür, Stressbelastung auch bei Long COVID mitzudenken - ohne Alarmismus, mit Blick auf Prävention und Versorgung", sagt PD Dr. med. Christian Fazekas (Med Uni Graz), Erstautor der Studie.Pressekontakt:Medizinische Universität GrazPD Dr. med. Christian FazekasTelefon: 031638513045E-Mail: christian.fazekas@medunigraz.atWebsite:https://online.medunigraz.at/mug_online/visitenkarte.show_vcard?pPer-sonenId=EE723D842F2FAFF2&pPersonenGruppe=3Original-Content von: ÖGPPM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181024/6123290