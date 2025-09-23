Mainz (ots) -Seit 1965 taucht "aspekte" ein ins Kulturgeschehen: mit Interviews und Reportagen sowie Auftritten interessanter Musikerinnen und Musiker. Doch "aspekte" begleitet nicht nur, sondern gibt selbst Impulse. Mit der Entwicklung von Formaten wie "Das Literarische Quartett" hat "aspekte" Pionierarbeit geleistet. Die Jubiläums-Doku "Kultur, Krawall und Klassiker - das Beste aus 60 Jahren aspekte" fasst unvergessliche Momente der "aspekte"-Geschichte zu einer kurzweiligen Zeitreise zusammen. Ab Donnerstag, 25. September 2025, 10 Uhr, ist die Doku im ZDF-Streaming-Portal verfügbar, im ZDF läuft sie am Freitag, 3. Oktober 2025, 0.35 Uhr.60 Jahre "aspekte" sind 60 Jahre Kulturgeschichte - ein Zusammentreffen von Hoch- und Popkultur, von Mainstream und Avantgarde, von Altmeistern und Newcomern. Die Dokumentation "Kultur, Krawall und Klassiker - das Beste aus 60 Jahren aspekte"feiert ein Wiedersehen mit großen Dichtern und Denkern wie Günther Grass und Heinrich Böll, mit Film-, Opern- und Theaterstars wie Rainer Werner Fassbinder und Asmik Grigorian, mit Musikgenies und Malerfürsten wie Herbert von Karajan, Niki de Saint Phalle und Joseph Beuys, mit Enfants terribles, skurrilen Szenen und natürlich dem Sound der jeweiligen Zeit.Neben ausführlichen Informationen zur Doku und zu "aspekte" finden Sie in der Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/60-jahre-aspekte) einige Clips mit Jubiläumsglückwünschen von Kulturschaffenden - darunter Andreas Dresen, Igor Levit, Juli Zeh und Mo Asumang -, ein Interview mit dem Moderationsteam Katty Salié, Jo Schück und Salwa Houmsi sowie die Themen der nächsten Ausgaben.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder unter Schroeder.B@zdf.de und Maja Tripkovic unter Tripkovic.M@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/aspekte) (nach Login), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere InformationenFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku (nach Login) als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/kultur-krawall-und-klassiker-das-beste-aus-60-jahren-aspekte) im ZDF-Vorführraum zur Verfügung.Ausführliche Informationen finden Sie in der Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/60-jahre-aspekte) zu 60 Jahre "aspekte".Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6123283