Das Ratinghaus Franke und Bornberg hat den aktuellen Jahrgang seines Ratings zur Betriebshaftpflicht veröffentlicht. Insgesamt analysieren die Experten Tarife für zwölf Branchen, neu dieses Jahr kamen IT-Unternehmen und das produzierende Gewerbe dazu. Welche Versicherer punkten können. Mehr als 3 Millionen kleine und mittlere Betriebe gibt es in Deutschland. Sie erwirtschaften gemeinsam einen Umsatz von mehr als 2,64 Bio. Euro. Auch für die Versicherungsbranche ist das eine gute Nachricht, erklären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
