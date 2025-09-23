LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September überraschend deutlich aufgehellt. Sie signalisiert damit weiter ein geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,2 Punkte auf 51,2 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg erwartet, aber nur auf 51,1 Punkte.

Der Stimmungsindikator steigt damit etwas stärker über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet. In den einzelnen Bereichen der Wirtschaft zeigte sich aber ein unterschiedliches Bild: Der Indikator für die Stimmung im Industriesektor hat sich unerwartet eingetrübt und rutschte unter die Expansionsschwelle. Im Dienstleistungssektor hellte sich die Stimmung hingegen unerwartet deutlich auf und stieg weiter über die Expansionsschwelle./jkr/jsl/jha/