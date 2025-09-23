DJ DHL nimmt ab 25. Sept postalischen Warenversand Geschäftskunden in USA wieder auf
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Die DHL Group nimmt am 25. September den seit 23. August wegen neuer US-Zollvorschriften ausgesetzten postalischen Versand bestimmter Waren in die USA wieder auf. Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, müssen allerdings Geschäftskunden für Pakete, die über den Postweg in die USA transportiert werden, Zusatzkosten bezahlen, die aufgrund der neuen US-Zollregelungen entstehen, die seit 29. August in Kraft sind. Die Preise für Geschäftskunden-Pakete selbst, die aus Deutschland in die USA versandt werden, bleiben laut Mitteilung stabil.
