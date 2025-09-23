Unterföhring (ots) -Sie ist das erste Talent der Staffel und sie bekommt Standing Ovations für ihre Interpretation von Philipp Poisels "Eiserner Steg". Am Donnerstag, 25. September, um 20:15 Uhr löst Greta Heimann (20, Halle (Saale)) mit der allerersten Blind Audition von "The Voice of Germany" 2025 schon in den ersten Minuten der Show auf ProSieben einen sehr persönlichen Streit zwischen den Coaches Rea Garvey und Shirin David aus. Wie?Shirin David: "Ich war die Erste, die angedeutet hat, zu buzzern. Ich wollte mich schon vor dir umdrehen, Rea! Das hast du gesehen, dich dann selbst umgedreht und mich auch noch geblockt!?" Für seine Antwort braucht Rea Garvey keine Worte, ein verschmitztes Lächeln reicht aus.Ebenso verblüfft wie Shirin David springt Nico Santos seiner Coach-Kollegin zur Seite: "Beim ersten Talent!"Doch Michi Beck hält dagegen: "Aber was man sagen muss, besser kann man als Talent nicht abschneiden. Das ist noch besser als ein Vierer-Buzzer - das ist ein Vierer-Buzzer plus Block, besser geht es nicht!"Zum ersten Mal in der Geschichte von "The Voice of Germany" setzt ein Coach direkt zu Beginn der Blind Auditions seinen Block gegen einen anderen Coach ein. Doch aus gutem Grund, wie Rea Garvey der ungläubigen Greta auf der TVOG-Bühne erklärt: "Greta, das Ding ist, ich schätze Shirin sehr und sie ist eine unglaublich erfolgreiche Sängerin. Aber ich glaube, wenn sie etwas will, steht ihr niemand im Weg. Jetzt stehe ich ihr im Weg. Das ist eine kleine Kampfansage von mir, weil ich weiß, dass sie dich unbedingt in ihrem Team haben wollte. Ich war der Erste, der sich umgedreht hat, einfach weil ich in deiner Stimme etwas unglaublich Ehrliches gehört habe."Aber wie entscheidet sich Greta? Und was fällt den Coaches Nico Santos und Michi Beck & Smudo noch ein, um Greta auch Rea Garvey vor der Nase wegzuschnappen? Geht der Zwist zwischen Rea Garvey und Shirin David bei "The Voice of Germany" in die nächste Runde?Die neue Staffel "The Voice of Germany" startet am Donnerstag, 25. September, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. Weiter geht's bereits am Freitag, 26. September, in SAT.1 und kostenlos auf JoynAlle Talente der neuen Staffel TVOG finden Sie auf unseren Presseseiten: presse.prosieben.de / presse.sat.1.de (https://presse.prosieben.de/)mit Zitaten und Fotos zum Download.Neu, exklusiv und ganz nah dran: In den "The Voice Stories" schaut Melissa Khalaj mit den Zuschauer:innen hinter die Kulissen von "The Voice of Germany" - los geht's ab 25. September kostenfrei auf Joyn und direkt im Anschluss an die erste Folge TVOG auf ProSieben im TV.Hashtag zur Show: TVOGPressekontakt:Carina Castrovillariphone:+49 (0) 89 95 07 - 1108email:carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone:+49 (0) 89 95 07 - 1161email:nadine.vaders@seven.oneProSieben / SAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/6123319