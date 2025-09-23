Frankfurt (ots) -Die Finanzbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Aktuelle Kooperationen etablierter Häuser mit Fintechs machen deutlich, wie sich die Branche neu ausrichtet. Im Zentrum dabei: Automatisierung, Outsourcing und modulare Infrastrukturen. Wie diese Entwicklungen zusammenwirken und welche strategischen Konsequenzen sich daraus ergeben, zeigt die auf Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro mit ihren "Sechs Thesen zum Wertpapiergeschäft von morgen", die richtungsweisende Impulse geben."Die Institute müssen sich von der Vorstellung verabschieden, alles selbst leisten zu können. Es ergibt oftmals Sinn, Standardfunktionen zu spezialisierten Anbietern zu verlagern, die eine hochskalierte Abwicklung gewährleisten. So bleiben Banken effizient und innovationsfähig", sagt Philip Mayer, Senior Manager bei Cofinpro und Co-Autor des Thesenpapiers. "Wer sich auf die eigenen Stärken konzentriert, schafft Mehrwerte, die Kunden tatsächlich honorieren."Die aktuelle Nachrichtenlage unterstreicht diesen Befund: Eine große deutsche Direktbank hat ihren langjährigen Wertpapierdienstleister durch ein Fintech ersetzt. Als wesentliche Gründe gelten unter anderem schnellere Abläufe und attraktivere Konditionen beim neuen Dienstleister. Eine europäische Großbank bündelt ihre Backoffice-Aktivitäten und errichtet gemeinsam mit Partnern eine cloudbasierte Post-Trade-Plattform, um Prozesse zu harmonisieren und länderübergreifend zu digitalisieren.Beide Fälle zeigen exemplarisch, in welche Richtung sich die Entwicklung bewegt: Wertschöpfungsketten werden verschlankt, Prozesse weiter automatisiert und Technologiepartnerschaften ausgebaut. Das Ziel besteht darin, das Wertpapiergeschäft kosteneffizienter und langfristig wettbewerbsfähiger zu gestalten.Modularisierung als Schlüssel"Starre IT-Architekturen sind der Bremsklotz Nummer eins", betont Stefan Söllner, Manager bei Cofinpro und Co-Autor des Thesenpapiers. Der Digitalisierungsexperte empfiehlt modulare Plattformen mit Microservices und offenen Schnittstellen: "Nur so lassen sich neue Angebote schnell entwickeln, regulatorische Änderungen effizient umsetzen und Partnerlösungen flexibel integrieren."Das Thesenpapier verdeutlicht: Banken, die auf monolithische Eigenentwicklungen setzen, zementieren technische Schulden, verlieren ihre Innovationsfähigkeit und gefährden ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit.Zwischen Big Tech und VertrauensvorsprungDie Cofinpro-Experten sehen die Banken in einem Wettlauf mit Technologiekonzernen. "Das ist eine der größten Herausforderungen", so Mayer. "Tech-Konzerne sind UX-Champions. Banken punkten mit Vertrauen, doch Vertrauen allein reicht nicht aus. Sie müssen es mit dem Maß an Einfachheit und digitalem Komfort verbinden, welches Tech-Konzerne im Alltag ihrer Kunden längst etabliert haben - von der Orderaufgabe bis zur Depotverwaltung. Dafür brauchen Banken den Mut zu progressiveren Wegen."Söllner ergänzt: "Die entscheidende Frage ist nicht mehr, wie Kunden den Weg zur Bank finden, sondern wie Banken im Alltag ihrer Kunden präsent bleiben. Das gelingt nur, wenn Technologie, Partnernetzwerke und Kundenerlebnis zusammengedacht werden. Dann werden Banken nicht mehr als reine Produktanbieter, sondern als Lösungsanbieter wahrgenommen."Das Thesenpapier zeigt konkrete Wege auf, wie Banken ihre Wertpapierarchitektur zukunftssicher gestalten können: durch konsequente Prozessautomatisierung, eine klare "Automate-or-Outsource"-Strategie und den Aufbau modularer, API-fähiger Plattformen. "Die aktuellen Entscheidungen großer Häuser sind nur der Anfang", betont Mayer. "Die Weichen für die nächsten zehn Jahre werden jetzt gestellt."Das vollständige Thesenpapier "Sechs Thesen zum Wertpapiergeschäft von morgen" steht hier zum Download bereit (https://cofinpro.de/assets/Uploads/2025_COFINPRO_Thesenpapier_Wertpapiergeschaeft_2.0.pdf).Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2025 zum 15. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaChristoph SeegerRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 81E-Mail: christoph.seeger@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104351/6123330