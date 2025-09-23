Zürich (ots) -localsearch erklärt in der Themenserie "Digitales 1x1 für KMU", was genau Zero-Click-Suchen sind und welche Chancen und Risiken sie für Unternehmen bergen.Zero-Click-Suchen verändern das digitale Marketing grundlegend. Dabei antworten Suchmaschinen direkt auf Anfragen, ohne dass ein Klick auf eine externe Website notwendig wird. Mit den neuen KI-generierten Antwortboxen, den sogenannten AI Overviews, erhält dieser Trend eine zusätzliche Dynamik.Zero-Click-Suchen nehmen Website-Traffic unter DruckEs gibt unterschiedliche Formate von Zero-Click-Suchen in Google und Co.:- Featured Snippets: Kurzantworten direkt über den Suchergebnissen- Knowledge Panels: Infoboxen zu Unternehmen oder Orten- Local Packs: Anbieter mit Kontaktdaten- Direct Answers: direkte Antworten zu Wetter, Rechenaufgaben oder Fakten"Mit den AI Overviews kommen zusätzlich automatisch generierte Zusammenfassungen, Bewertungen und sogar Kaufempfehlungen auf die Suchergebnisseite. Das verändert das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer deutlich", erklärt das Team von localsearch.Studien zeigen: Rund 60 Prozent aller Google-Suchen enden bereits ohne Klick auf eine Website. Für KMU bedeutet das Einbussen beim Website-Traffic. Umso wichtiger ist es, in den unterschiedlichen Formaten sichtbar zu sein.So sichern KMU ihre Sichtbarkeit mit localsearchInhalte sollten klar strukturiert sein und Fragen im Antwortformat abdecken, um im Featured Snippet zu erscheinen. Ein optimiertes Google Unternehmensprofil stärkt die Präsenz in Knowledge Panels. Vollständige Branchenprofile, Bewertungen und regionale Keywords sichern Platzierungen im Local Pack. Unternehmen, die in KI-Antworten auftauchen, haben ebenfalls einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Dafür ist neben SEO die Optimierung für KI-Suchmaschinen unerlässlich (GEO) (https://www.presseportal.de/pm/125003/6051920).Lösungen von localsearch unterstützen dabei: MyWEBSITE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mywebsite/) bietet eine professionelle Online-Präsenz mit strukturierten Daten, während digitalONE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) Unternehmensdaten automatisch auf vielen Plattformen aktuell hält. Gleichzeitig erleichtert es die Pflege von Bewertungen und Social Media. So steigt die Chance, in Zero-Click-Formaten berücksichtigt zu werden.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6123349