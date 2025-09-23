Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Europa bleiben die Finanzmärkte in Bewegung, so die Analysten der DekaBank.So habe Frankreich jüngst einen Rückschlag hinnehmen müssen, als die Rating-Agentur Fitch das Kreditrating des Landes von AA- auf A+ herabgestuft habe. Damit liege Fitch nun unter den Bewertungen der anderen großen Rating-Agenturen. Als Gründe habe Fitch das geschwächte politische System genannt und die mangelnde Bereitschaft, das Haushaltsdefizit zu konsolidieren. Wegen der Sparpläne der französischen Regierung hätten bereits zahlreiche Gewerkschaften und Vereine zu Streiks und Protesten im ganzen Land aufgerufen, ein weiteres Zeichen für die politischen und sozialen Herausforderungen für die neue Regierung im Land. In diesem Umfeld würden sich Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen auf den aktuellen Niveaus halten oder sogar weiter leicht ausweiten. ...

