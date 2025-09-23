Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Verflachung der Euro-Zinskurve zwischen den Laufzeiten 10 und 30 Jahre in den letzten zehn Tagen sollte sich die Ende vergangener Woche wieder eingesetzte Versteilerung fortsetzen, so die Analysten der DekaBank.Es spreche einiges dafür, dass dieser Versteilungstrend am ultra-langen Ende der Euro-Kurve in den kommenden Quartalen anhalten werde. Die breite Mehrheit im EZB-Rat sehe keinen Handlungsbedarf für eine weitere Leitzinssenkung, solange die nächsten Makroprojektionen kein zu hohes Risiko eines nachhaltigen Unterschießens der Inflation unter 2% andeuten würden. Entsprechend niedrig sei die realisierte und gehandelte Volatilität bei kurzen und mittleren Laufzeiten, während Impulse für das lange Ende jenseits der strukturellen Versteilungstendenzen von außen kommen müssten. (Ausgabe vom 22.09.2025) (23.09.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
