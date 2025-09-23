PayPal treibt seine Krypto-Offensive weiter voran. Wie die Blockchain-Firma Stable mitteilt, hat sich PayPal Ventures an der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligt. Im Zuge der Partnerschaft wird der hauseigene Stablecoin PayPal USD (PYUSD) künftig auf dem Netzwerk Stablechain verfügbar sein.Stablechain soll nahtlose Finanztransaktionen über Stablecoins ermöglichen. Mit der Einbindung von PYUSD werden die Einsatzmöglichkeiten des PayPal-Stablecoins deutlich erweitert. Darüber hinaus wollen beide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
