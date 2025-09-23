München (ots) -Im Oktober 2025 knüpfen die SOS-Kinderdörfer weltweit und HIGH VIEW mit den Sendern BERGBLICK und OneTERRA an ihre langjährige Zusammenarbeit an. Auch in diesem Jahr rücken bewegende Dokumentationen Kinder und Familien in den Mittelpunkt, die weltweit mit großen Herausforderungen konfrontiert sind - und dennoch Hoffnung auf eine bessere Zukunft bewahren.Die Ausstrahlungen beginnen ab dem 4. Oktober 2025, jeweils samstags um 19:05 Uhr. Direkt im Anschluss stehen die Filme in den Mediatheken von BERGBLICK und OneTERRA zur Verfügung: in Deutschland und Österreich über Amazon und Magenta TV, in der Schweiz über Swisscom sunrise, außerdem über Samsung TV Plus, Zattoo, Waipu, O2, Joyn sowie YouTube Primetime. Für November sind weitere Wiederholungen eingeplant."Die Kooperation mit den SOS-Kinderdörfern liegt uns besonders am Herzen", betont Susanne Braun, Programmverantwortliche bei HIGH VIEW. "Mit den Dokumentationen möchten wir nicht nur berühren, sondern auch Aufmerksamkeit schaffen für Kinder, die in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung brauchen. Das ist für uns eine sinnvolle und nachhaltige Aufgabe."Auch Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: "Die Filme zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig die Lebensrealitäten von Kindern und Familien weltweit sind: von Äthiopien, wo sich nach dem Krieg neue Chancen eröffnen, über die dramatische Seenotrettung im Mittelmeer bis hin zu jungen Menschen, die in einem SOS-Kinderdorf auf den Kapverden ihre musikalische Begabung entfalten. Und auch in Burundi wird deutlich, wie entscheidend Bildung, Gesundheit und Schutz sind, um eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Diese Geschichten machen Mut - und erinnern uns zugleich daran, dass jedes Kind das Recht auf Hoffnung, Schutz und Entfaltung verdient. Dass HIGH VIEW diese Stimmen seit vielen Jahren hörbar macht, ist ein großes Geschenk."Geplante Dokumentationen im Oktober 2025:1. Äthiopien - Zwischen Armut und Aufbruch4. Oktober 2025, 19:05 Uhr Zwei Jahre nach Ende des Krieges in der Provinz Tigray reisen wir durch das Land mit seinen Naturschönheiten und wilden Tieren. Und begegnen Äthiopiern, die sich wieder etwas aufbauen. Unterstützt von Mitarbeitern der SOS-Kinderdörfer.2. Mission Leben - Seenotrettung im Mittelmeer & Ukraine - Zwischen Ruinen und Hoffnung 11. Oktober 2025, 19:05 Uhr Der Film beleuchtet die Lage im zentralen Mittelmeer, wo zivile Organisationen wie SOS Humanity dort einspringen, wo staatliche Hilfe fehlt. Mit an Bord ist auch Lanna Idriss, Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinderdörfer weltweit.3. Melodie der Inseln - Musik auf den Kapverden & Mit Tanzen weg von der Straße 18. Oktober 2025, 19:05 Uhr Ulisses Mendes liebt Musik. Der 23Jährige IT-Student wuchs in einem SOS-Kinderdorf auf, wo sein Talent schon als Kind gefördert wurde. Jetzt gibt er Kindern Unterricht und komponiert auch mit SOS-Jugendlichen eigene Stücke.4. Burundi - ein Land im Umbruch & Jordanien - mit Klimschutz und Frauenpower in die Zukunft 25. Oktober 2025, 19:05 Uhr Kindern eine Perspektive bieten ist für die SOS-Kinderdörfer ein wichtiges Ziel, denn sie sollen ihr Land in eine neue Zukunft führen, in der Frieden, medizinische Versorgung, Bildung und Abschaffung der Kinderarbeit zur Normalität werden.Die Kooperation zwischen den SOS-Kinderdörfern und HIGH VIEW besteht seit 2013. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für die Lebensrealitäten von Kindern in Not zu stärken und ihnen eine Plattform zu geben.Bei weiteren Fragen:Ansprechpartnerin SOS-KinderdörferChristine KehrerHead of TV/ VideoMobil 0173-5362638Christine.kehrer@sos-kd.orgÜber die SOS-KinderdörferDie SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesen vier Prinzipien ist eine global agierende Organisation entstanden, die sich hauptsächlich aus privaten Spenden finanziert. Sie ist heute in 138 Ländern aktiv: mit 533 SOS-Kinderdörfern und über 2.300 weiteren Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der Familienhilfe. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer etwa 2,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.HIGH VIEWPresse High Viewpresse@highview.comÜber HIGH VIEWHIGH VIEW ist ein unabhängiges Medienunternehmen mit Sitz in München, Landshut und Wien, das insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch international, eine große Anzahl an Medienmarken betreibt, neue Brands entwickelt, distribuiert und vermarktet.www.highview.comFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6123362