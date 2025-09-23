Ein Spezialist für elektronische Signaturen hat sich zum unverzichtbaren Plattformanbieter im digitalen Vertragsmanagement entwickelt. Mit über 1,5 Millionen Unternehmenskunden und einer Bruttomarge von mehr als 80 Prozent etabliert sich das Unternehmen als fester Bestandteil der globalen Wirtschaft. Nun scheint der nächste Kursschub kurz bevorzustehen.Die Fundamentaldaten sind überzeugend: zweistelliges Gewinnwachstum, starke Cashflows im dreistelligen Millionenbereich pro Quartal und eine wiederkehrende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär