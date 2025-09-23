Das FY25-Pre-Close-Update von TUI bestätigte die angehobene Prognose eines EBIT-Wachstums von +9-11 % bei konstanten Wechselkursen, mit einem Umsatz am unteren Ende von +5-10 % sowie einer leichten Verbesserung der Nettoverschuldung, was den Fortschritt beim Deleveraging unterstreicht. Trotz makroökonomischer und geopolitischer Gegenwinde bleibt die Nachfrage der Verbraucher nach Freizeitangeboten robust: Markets & Airlines verzeichneten -2 % Buchungen, jedoch glichen höhere Preise die Inflation aus, und das Wintergeschäft startet positiv. Holiday Experiences treibt das Wachstum weiter an: Hotels melden höhere Auslastung und ADRs, und Kreuzfahrten profitieren von Kapazitätserweiterungen bei gleichzeitig stabilen Auslastungsquoten. Eine neue Partnerschaft mit Omans OMRAN erweitert die Hotelkapazität ohne Barmittelaufwand und stärkt die disziplinierte Kapitalallokation. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





