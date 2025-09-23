Die IREN-Aktie, einer unserer sharedealsPlus-Volltreffer, gehört seit Wochen zu den größten Highflyern an den internationalen Kapitalmärkten. Auch gestern ging die Rallye des australischen Technologieunternehmens mit einem Kursplus von +8% weiter. Innerhalb der letzten drei Monaten hat sich der Aktienkurs von IREN damit vervierfacht. Was treibt diese Kursrakete unaufhörlich nach oben und sollten Anleger jetzt noch auf sie aufspringen? Eine Bestellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de