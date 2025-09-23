Der Wettbewerb im Markt für Adipositas- und Diabetesmedikamente nimmt weiter Fahrt auf. Während Konkurrenten durch milliardenschwere Übernahmen Schlagzeilen machen, kämpft Viking Therapeutics mit gemischten Studiendaten um das Vertrauen der Anleger. Gemischte Ergebnisse aus der VENTURE-Oral-Studie Am 19. August 2025 legte Viking Therapeutics die Resultate seiner 13-wöchigen VENTURE-Oral-Studie vor. Das Prüfpräparat VK2735, eine einmal täglich einzunehmende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de