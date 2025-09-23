Der ehemalige Stuttgarter-Vorstand Ralf Berndt übernimmt ab Oktober einen Posten als Senior Advisor bei der GGW Group. Berndt, der Ende August nach mehr als 20 Jahren bei der Stuttgarter in den Ruhestand gegangen war, soll seine umfassende Erfahrung aus dem Maklervertrieb einbringen. Der Maklerkonsolidierer GGW Group hat den ehemaligen Stuttgarter-Vorstand Ralf Berndt als Senior Advisor gewinnen können. Ab Oktober wird Berndt die LEADING BROKERS UNITED GmbH "beratend begleiten und seine langjährige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact