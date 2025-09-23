Der Optimismus in der Immobilienwirtschaft bröckelt. Nach einer vermeintlichen Trendwende im zweiten Quartal 2025 schraubt die Branche ihre Erwartungen deutlich nach unten. Dies zeigt die aktuelle Herbstbefragung des ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex (ISI) für das dritte Quartal. Die Immobilienwirtschaft blickt wieder skeptischer in die Zukunft: Laut der aktuellen Herbstbefragung des ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex (ISI) für das dritte Quartal hat die Branche ihre Erwartungen deutlich nach unten revidiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
