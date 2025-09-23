Mainz (ots) -
Woche 41/25
Dienstag, 07.10.
Bitte Programmänderung beachten:
18.00 Die Auto-Mafia - Europas Diebstahl-Netzwerk
Frankreich 2025
"Drogen für Europa - Kokain-Mafia gegen Staat" entfällt
(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6123434
Woche 41/25
Dienstag, 07.10.
Bitte Programmänderung beachten:
18.00 Die Auto-Mafia - Europas Diebstahl-Netzwerk
Frankreich 2025
"Drogen für Europa - Kokain-Mafia gegen Staat" entfällt
(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6123434
© 2025 news aktuell