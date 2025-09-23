Neuss (ots) -Tineco (https://de.tineco.com/), einer der führenden Hersteller smarter Haushaltsgeräte, gab heute bekannt, dass der FLOOR ONE S7 Stretch Steam zwei wichtige Zertifizierungen des TÜV Rheinland erhalten hat: die Zertifizierung als "Bakterienbeseitigendes Produkt" sowie die Zertifizierung für "Haustierfreundliche Reinigung". Die international anerkannten Siegel bestätigen die Wirksamkeit des Geräts bei der Desinfektion mit Dampf und heben zugleich seine sicheren, gründlichen Reinigungslösungen für Haushalte mit Haustieren hervor.Die TÜV-Zertifizierungen unterstreichen Tinecos Anspruch, smarte Technologien und Verbrauchervertrauen sowie Sicherheitsstandards zu vereinen. Der FLOOR ONE S7 Stretch Steam nutzt die 160 Grad Celsius HyperSteam-Technologie, um hartnäckigen Schmutz zu lösen und Böden ohne den Einsatz aggressiver Chemikalien zu desinfizieren - und sorgt so für eine Reinigung in Profiqualität, die zugleich kraftvoll und sicher ist.Zertifizierte Leistung, täglicher KomfortZusätzlich zu den TÜV-Auszeichnungen erweitert der FLOOR ONE S7 Stretch Steam die Stärken von Tinecos meistverkaufter S7-Serie mit fortschrittlichen Funktionen, die speziell für den Alltag entwickelt wurden:- Umfassende Reichweite: Ein 180° flach absenkbares Gehäuse passt mühelos unter Möbel, während die dreiseitige Kantenreinigung sicherstellt, dass keine Ecke unberührt bleibt.- Fortschrittliche Reinigung des Geräts: Das FlashDry-Selbstreinigungssystem reinigt und trocknet Bürsten sowie Innenschläuche mit 85 Grad Celsius heißer Luft - für Hygiene und Frische nach jedem Einsatz.- Leistung für das ganze Zuhause: Bis zu 80 Minuten Laufzeit pro Ladung, unterstützt durch modernste Pouch-Cell-Technologie und Schnellladung.- Intelligente Bedienung: iLoop-Sensoren, DualBlock-Anti-Tangle-Design, LED-Display, Reinigungsscheinwerfer und App-Anbindung sorgen für eine intuitive und sichere Nutzung.Neue Maßstäbe für ein sauberes ZuhauseDer Erhalt der TÜV-Zertifizierung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Tineco dar und verdeutlicht nicht nur den Innovationsfokus des Unternehmens, sondern auch sein Engagement für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Mit dem FLOOR ONE S7 Stretch Steam können Verbraucher sicher sein, sich eine Reinigungslösung nach Hause zu holen, die professionelle Ergebnisse mit täglicher Sicherheit und Komfort vereint - sei es bei alltäglichen Verschmutzungen, beim Entfernen von Tierhaaren oder bei der gründlichen Desinfektion.Der FLOOR ONE S7 Stretch Steam ist für 699 EUR auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0FLDVJSZQ?th=1) und im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/de-es/products/tineco-floor-one-s7-stretch-steam-nass-und-trockensauger) erhältlich. Das Schwestermodell, der FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus ist ab Ende September mit einer zusätzlichen Bürste erhältlich bei den Handelspartnern Cyberport und MediaMarkt.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Mit einer stetig wachsenden Nutzerbasis von über 19,5 Millionen Haushalten und einer Präsenz in rund 30 Ländern weltweit bleibt Tineco seiner Markenvision treu: das Leben durch smarte Technologie und kontinuierliche Innovation einfacher zu machen.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6123428