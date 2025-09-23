An der Börse entstehen immer wieder große Trends, die ganze Branchen und Märkte über Jahre hinweg prägen. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Rüstung oder der Umbau der Energieversorgung - solche Megatrends sind keine kurzfristigen Hypes, sondern fundamentale Entwicklungen, die das Potenzial haben, neue Marktführer hervorzubringen und enorme Kursgewinne zu bewirken. Für Anleger ergibt sich jetzt die attraktive Chance, systematisch von starken Trendaktien zu profitieren.Aktuell treffen gleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär