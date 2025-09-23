Bereits 2020 hat der Bund im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie beschlossen, in Deutschland vier Innovations- und Technologiezentren Wasserstoff aufzubauen. Eines davon hat nun unter dem Namen Hydrogen Innovation Center (kurz: HIC) in Chemnitz seine Arbeit aufgenommen. Der 37.000 Quadratmeter große Technologie-Campus des HIC soll einen Transformationspfad für die Industrie in die "postfossile Wirtschaft" ebnen. Es entstehen u.a. Labore, Prüfstände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net