Mainz (ots) -Am 3. Oktober 2025 jährt sich die Deutsche Einheit zum 35. Mal. 3sat begleitet das Jubiläum mit einer Reihe von Programmbeiträgen, darunter drei Erstausstrahlungen.Den Auftakt macht am Mittwoch, 1. Oktober 2025, um 20.15 Uhr, die Free-TV-Premiere "Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen ihr Schönen". Regisseur Torsten Körner porträtiert in seinem neuen Dokumentarfilm ostdeutsche Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen der DDR. Der Film knüpft an seinen erfolgreichen Vorgänger "Die Unbeugsamen" (2020) über Politikerinnen in der BRD an. "Die Unbeugsamen 2" steht vom 30. September 2025, 10.00 Uhr, bis 30. November 2025 in der 3satMediathek (http://www.3sat.de/) zur Verfügung."Die Kapitulation des deutschen Sozialismus am 9. November 1989 war beiläufig erfolgt. In Form eines Reisegesetzes", so Autor und Filmemacher Andreas Goldstein über die Wende. Essayistisch reflektiert er die Transformation der (ost)deutschen Gesellschaft - 35 Jahre nach dem Ende der DDR. 3sat zeigt "Mein Land will nicht verschwinden" (https://www.3sat.de/film/dokumentarfilmzeit/mein-land-will-nicht-verschwinden-100.html) am Montag, 6. Oktober 2025, um 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung. In der 3satMediathek ist der Film bereits seit Donnerstag, 18. September 2025, 6.00 Uhr, zu sehen.Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es schlecht bestellt um die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Ost-Biografien. In Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz, Kultur und beim Militär stammen die Eliten aus dem Westen Deutschlands. Doch seit geraumer Zeit entwickelt sich ein gewisser "Ost-Stolz" oder "Ost-Trotz". Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, um 20.15 Uhr, beleuchtet die 3sat-Dokumentation "Im Osten was Neues - 35 Jahre deutsche Einheit" von Frank Diederichs und Marco Irrgang das neue Selbstbewusstsein vieler Ostdeutscher. In der 3satMediathek ist die Sendung vom 8. Oktober 2025, 10.00 Uhr, bis 8. Januar 2028 verfügbar.