BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Mitglieder des Bundestags vor den anstehenden Verhandlungen über Haushalts- und Sozialreformen zu Zuversicht aufgerufen.

Überfällige Reformen, Bürokratie und ein Mangel an Tempo führten zu einer wachsenden Unzufriedenheit mit dem Staat und zu Frust, so der Vizekanzler. Er beobachte, dass sich Politiker zu sehr in dieser Unzufriedenheit gefielen. "Dass wir dann alles schlechtreden und dass wir uns klein machen." Er bitte aber darum, "dass dieser Frust uns nicht lähmt".

Er sei in vielen Ländern der Welt unterwegs, sagte Klingbeil, und "ich habe noch kein Land kennengelernt, in dem ich lieber leben möchte als in Deutschland". Der Job der Politiker im Bundestag sei es, "dass wir jeden Tag daran arbeiten, dass es besser wird. Aber lassen Sie uns das mit Zuversicht und nicht mit schlechter Laune tun. Das wollen die Populisten. Die wollen das Gegeneinander, die wollen den Hass und die Hetze"./mxx/DP/stw