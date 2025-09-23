EQS-News: The Tourism Authority of Thailand (TAT)
BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 23. September 2025 - Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat ihre Kampagne "Thai'd Up This Summer" mit großem Erfolg abgeschlossen. Acht internationale Gewinner erlebten eine 10-tägige Reise durch Thailand, die zu einer lebendigen Präsentation der kulturellen Vielfalt, natürlichen Schönheit und kreativen Seele des Landes wurde. Perfekt abgestimmt auf die Sommerferien in Europa, lud die Kampagne junge Reisende und Familien ein, Thailands Wärme, Kreativität und verborgene Schätze durch die Perspektive nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus zu entdecken.
Von den goldglänzenden Königstempeln Bangkoks und aufregenden Tuk-Tuk-Fahrten durch lebendige Straßen bis hin zu traditionellen Thai-Massagekursen unter antiken Wandmalereien im Wat Pho - die Reise glich einem Kinofilm. In Chiang Mai tauchten die Teilnehmer in die Lanna-Kultur ein: mit nordthailändischer Küche, Dschungelachterbahnen und Muay-Thai-Training im Buakaw Village. Koh Samui bot Meeresparks, Kokosöl-Workshops und ruhige Inselerlebnisse mit türkisfarbenem Wasser. Nakhon Si Thammarat offenbarte die Seele Südthailands mit Schokoladenherstellung, Schattenspielkunst und friedlichen Homestays in Obstgärten.
