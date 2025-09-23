München (ots) -
Die Gäste:
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende EU-Verteidigungsausschuss)
Ralf Stegner (SPD, Außenpolitiker)
Hendrik Streeck (CDU, Drogenbeauftragter)
Joachim Llambi (Fernsehmoderator)
Melanie Amann (Der Spiegel)
Rainer Hank (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)
Russische Provokationen und neuer Wehrdienst
Darüber diskutieren die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Außenpolitiker Ralf Stegner (SPD).
Drogenpolitik und sein Wechsel in die Politik
Im Studio der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Hendrik Streeck (CDU).
Es kommentieren: Der Fernsehmoderator Joachim Llambi, die Autorin der Spiegel-Chefredaktion Melanie Amann und der Journalist und Kolumnist Rainer Hank.
