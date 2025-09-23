DJ Evelyn Palla tritt Vorstandsvorsitz der Deutschen Bahn am 1. Oktober an

DOW JONES--Die designierte neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, tritt ihren Posten bereits in einer Woche an. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG berief Palla mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 zur Vorstandsvorsitzenden, wie der Staatskonzern mitteilte. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hatte die Personalie im Rahmen seiner "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene" bereits offiziell angekündigt.

Umsetzen soll die neue Agenda nun Palla, derzeit noch Vorständin für Regionalverkehr bei der Deutschen Bahn. Sie tritt die Nachfolge von Richard Lutz an, der zum 30. September im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheidet. Das Bundesverkehrsministerium hatte im August angekündigt, dass Lutz als Bahn-Chef vorzeitig abgelöst werde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 05:45 ET (09:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.