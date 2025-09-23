DJ AUKTION/Geringere Nachfrage nach zweijährigen Bundesschatzanweisungen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. September.

=== Emission 1,90-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. September 2027 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,537 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,601 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,8 (2,0) Durchschnittsrend. 2,01% (1,96%) Wertstellung 25. September 2025 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 05:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.