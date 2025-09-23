Anzeige
23.09.2025 12:33 Uhr
AUKTION/Geringere Nachfrage nach zweijährigen Bundesschatzanweisungen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. September. 

=== 
Emission       1,90-prozentige Bundesschatzanweisungen 
           mit Laufzeit 16. September 2027 
Volumen       4,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   6,537 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   3,601 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,8   (2,0) 
Durchschnittsrend.  2,01%  (1,96%) 
Wertstellung     25. September 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 05:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
