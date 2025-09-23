hier

Die Südkoreaner haben offenbar den entscheidenden Qualifikationstest von NVIDIA für dessen 12-Layer HBM3E-Speicherchips bestanden. Damit könnte SAMSUNG nun direkt in NVIDIAS Lieferkette für KI-Beschleuniger aufrücken. Analysten gehen zudem davon aus, dass SAMSUNG innerhalb der nächsten sechs Monate auch bei HBM4 die Zulassung schaffen könnte. Damit holt SAMSUNG zumindest technologisch ggü. SK HYNIX und MICRON TECHNOLOGY auf. Der Markt wächst rasant und sollte bis Ende 2027 im Schnitt (CAGR) um 50 % zulegen. KGV 13 für das nächste Geschäftsjahr für SAMSUNG ist weiter ausbaufähig. Bis 2027 dürfte es zwischen den drei Playern keinen Verdrängungswettbewerb geben, sondern eher einen Wettlauf um Kapazitäten und eine technologische Spitzenposition.