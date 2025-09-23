Viele unserer Zuseher und Leser bei finanzmarktwelt.de sind Gutverdiener, manche sogar Topverdiener - aber dennoch haben viele das Gefühl: irgendwie bleibt doch nicht so viel hängen! Im Gespräch mit dem Honorarberater Davor Horvat, der das Buch "Vom Topverdiener zum Privatier" (https://www.amazon.de/Vom-Topverdiener-zum-Privatier-Steuer-Strategien/dp/3690660785) geschrieben hat, geht es um typische Fehler, die an den Finanzmärkten gemacht werden - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
