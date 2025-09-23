Ein neuer Wachstumstreiber: Der Gewinn steigt sprunghaft und die Wachstumsdynamik zieht an. Warum Anleger jetzt genauer hinschauen sollten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|155,60
|156,80
|13:27
|155,60
|156,80
|13:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:42
|Wix: Nicht nur Webseiten - Apps ohne Programmierkenntnisse!
|Ein neuer Wachstumstreiber: Der Gewinn steigt sprunghaft und die Wachstumsdynamik zieht an. Warum Anleger jetzt genauer hinschauen sollten Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|11:18
|Citizens JMP raises Wix.com stock price target to $210 on Base44 growth
|12.09.
|CFRA raises Wix.com stock price target to $200 on strong revenue growth
|11.09.
|Benchmark reiterates Buy rating on Wix.com stock, citing vibe coding moves
|11.09.
|Could Wix and Fiverr merge to weather AI disruption?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|WIX.COM LTD
|155,45
|-0,51 %