Das Start-up Aampere ist seit August auch in Österreich aktiv und erleichtert dort den Verkauf gebrauchter E-Autos. Über die Plattform geben Verkäufer ihre Fahrzeugdaten ein, erhalten einen Preisvorschlag und nach einer Händlerauktion einen Höchstpreis. In den ersten Tagen nach dem Start wechselten bereits 25 Stromer den Besitzer. Angesichts des stetig steigenden Anteils der Stromer am Fahrzeugbestand nimmt langsam auch der Markt für gebrauchte E-Autos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net