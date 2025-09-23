Mercedes-Benz stellt seine Strategie um und reagiert auf den zunehmenden Druck der Konkurrenz rund um BMW und Volkswagen.Entgegen der bisherigen Strategie, sich aus dem Kompaktwagensegment zurückzuziehen, plant Mercedes-Benz nun doch ein neues Einstiegsmodell. Eigentlich hieß es, die beliebte A-Klasse werde ohne direkten Nachfolger auslaufen, Mercedes wollte sich stärker auf hochpreisige und margenstarke Luxusfahrzeuge konzentrieren. Doch nun die Kehrtwende. Der Premium-Hersteller reagiert damit auf den zunehmenden Druck der Konkurrenz und vollzieht einen Strategiewechsel, der für Anleger von großer Bedeutung sein kann. Marken wie BMW und Volkswagen haben in den letzten Jahre ihre Präsenz …