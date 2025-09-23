Gold: Gold mit Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen

Anzeige / Werbung

Neues Allzeithoch beim Goldpreis

Ricardo Evangelista - Senior Analyst, ActivTrades, 23.09.2025

Der Goldpreis erreichte heute ein neues Allzeithoch, nachdem er in dieser Woche bisher um rund 2% gestiegen war, unterstützt durch die gestiegene Nachfrage nach sicheren Anlagen und die Erwartung einer zurückhaltenderen Fed.

Die geopolitischen Spannungen in Osteuropa und im Nahen Osten verschärfen sich, während die Märkte weitere Zinssenkungen bis weit ins Jahr 2026 hinein einpreisen, was bedeutet, dass die Zinsen in einem Jahr um 1 Prozentpunkt oder sogar noch mehr niedriger sein könnten. Dies schafft Spielraum für eine weitere Schwäche des Dollars und verstärkt die Inflationssorgen, was beides die Nachfrage nach dem Edelmetall stützt.

Äußerungen des Fed-Vertreters Stephen Miran verstärkten diesen zurückhaltenden Ausblick und deuteten darauf hin, dass der Leitzins der Fed unter 3% liegen dürfte, was bis Ende 2026 weitere Zinssenkungen um 1 bis 1,5 Prozentpunkte bedeuten könnte. Mit Blick auf die Zukunft sind die wichtigsten Risikoereignisse heute die Rede von Powell und die Veröffentlichung der US-PMI-Daten.

Ein zurückhaltender Tonfall des Fed-Vorsitzenden und stärkere PMI-Zahlen könnten vorübergehend Gegenwind für Gold bedeuten. Vor diesem Hintergrund erwarte ich, dass sich die Preise kurzfristig über 3.750 USD konsolidieren werden, mit Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen und einem neuen Widerstandsniveau bei etwa 3.900 USD.

