Der Kurs von Ethereum hat in den vergangenen Monaten einen massiven Sprung gemacht, hat aber zuletzt eine deutliche Korrektur gezeigt. Dennoch könnte die Kryptowährung erst am Anfang einer massiven Rallye stehen, zumindest laut einer aktuellen Analystenprognose. Ethereum führte noch zu Anfang des Jahres ein Schattendasein an der Börse, während der Bitcoin zu immer neuen Hochs lief. Doch inzwischen hat sich die Situation deutlich verändert und erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE