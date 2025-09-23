Hannover (ots) -Die Roleca Pharma GmbH präsentierte auf dem Kongress Viszeralmedizin 2025 in Leipzig erstmals die Ergebnisse einer randomisierten, placebokontrollierten klinischen Studie zu Roleca® Wacholder 100 mg. Die Phase-IV-Studie (EU CT-Nummer: 2023-504750-35-01) mit 75 Patienten dokumentiert die statistisch signifikante Überlegenheit des Phytotherapeutikums gegenüber Placebo bei dyspeptischen Verdauungsbeschwerden.Signifikante Verbesserung der SymptomatikDie unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. med. habil. A. Madisch durchgeführte multizentrische Studie zeigt nach 28-tägiger Behandlung eine deutliche Überlegenheit von Roleca® Wacholder 100 mg. Im Arzturteil bewerteten 47,4 Prozent der Patienten die Wirksamkeit als gut bis sehr gut, verglichen mit 8,1 Prozent unter Placebo (p < 0,001). Die Patientenbewertung fiel mit 60,5 Prozent versus 5,9 Prozent unter Placebo noch deutlicher aus (p < 0,001).Primärer Studienendpunkt erreichtDer Summenscore aus Oberbauchbeschwerden, Druck- und Völlegefühl zeigte nach 28 Tagen einen signifikant stärkeren prozentualen Rückgang im Vergleich zu Placebo (p < 0,001). Zusätzlich verbesserte sich die Lebensqualität in allen Bereichen der Nepean-Skala signifikant, einschließlich Tagesaktivität, Arbeitsfähigkeit und Schlafqualität.Gutes SicherheitsprofilDie Arzneimittelsicherheit war ausgezeichnet mit durchschnittlich 0,11 unerwünschten Ereignissen pro Patient unter Roleca® Wacholder 100 mg gegenüber 0,24 unter Placebo. Alle Ereignisse waren mild und führten zu keinen Studienabbrüchen.Einzigartiges ArzneimittelRoleca® Wacholder 100 mg ist das einzige Arzneimittel auf dem deutschen Markt mit ätherischem Wacholderbeeröl zur inneren Anwendung. Das hochdosierte Präparat wird mittels schonender Wasserdampfdestillation in Deutschland produziert und entfaltet seine krampflösende, verdauungsfördernde und entzündungshemmende Wirkung nach dem Auflösen innerhalb von 30 Minuten.Über Roleca PharmaDie Roleca Pharma GmbH mit Sitz in Hannover entwickelt pflanzliche Arzneimittel nach höchsten Qualitätsstandards, die in Deutschland produziert werden. Das Unternehmen fokussiert sich auf evidenzbasierte Phytotherapie mit wissenschaftlich belegter Wirksamkeit.Pflichttext: Roleca® Wacholder 100 mg: Pflanzliches Arzneimittel bei dyspeptischen Verdauungsbeschwerden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.Pressekontakt:Roleca Pharma GmbHKönigstraße 52D-30175 HannoverTelefon: +49 511 5151 680E-Mail: info@roleca.comwww.roleca.comOriginal-Content von: ROLECA Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181027/6123584