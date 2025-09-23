© Foto: Franz Neumayr - picture alliance / picturedesk.comOklo ist einer der größten Nutznießer der US-Nuklearstrategie. Jetzt könnte der große Durchbruch folgen.Oklo hat am Montag ein neues Allzeithoch von 142,85 US-Dollar erreicht, nachdem das Unternehmen eine bedeutende Veranstaltung für sein erstes Aurora-Kraftwerk im Idaho National Laboratory (INL) abgehalten hatte. Das Aurora-INL ist eines von drei Projekten, die Oklo im Rahmen des neu eingerichteten Reaktor-Pilotprogramms des US-Energieministeriums zugewiesen wurden. "Diese Gelegenheit versetzt uns in die Lage, unser erstes Kraftwerk schneller zu bauen", sagte Jacob DeWitte, CEO von Oklo. Das Unternehmen arbeitet seit 2019 mit dem Energieministerium und dem INL zusammen, um das Kraftwerk zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
