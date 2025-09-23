

EQS-Media / 23.09.2025 / 13:20 CET/CEST

meet2vote AG: neuer Hauptversammlungsdienstleister mit erfahrenem und bestens eingespieltem Beraterteam



Pfarrkirchen, 23. September 2025 - Die meet2vote AG startet als neuer Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen für die Durchführung von Hauptversammlungen börsennotierter und kapitalmarktnaher Unternehmen. Das Team, das schrittweise bis zum 1. Januar 2026 vollständig an Bord sein wird, verfügt über eine umfassende Expertise bei der Durchführung von Hauptversammlungen. Einige der Teammitglieder blicken auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Hauptversammlungsberatung zurück.



Daniel Eichinger, Mitgründer und Vorstand der meet2vote AG: "meet2vote ist eigentümergeführt - und genau das macht den Unterschied gegenüber konzerngetriebenen HV-Dienstleistern. Meine Erfahrung zeigt: Volle Kundenorientierung gelingt am besten in schnellen, flexiblen Strukturen, kombiniert mit modernster Software. Auf dieses Erfolgsmodell setzen wir bei meet2vote - mit einem eingespielten Team, das seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet."





Kontakt:

Daniel Eichinger

Mobil: +49 (0)-155-6522-8533

Mail: Daniel.Eichinger@meet2vote.de

www.meet2vote.de

LinkedIn



meet2vote AG

Marienplatz 1

84347 Pfarrkirchen





Emittent/Herausgeber: meet2vote AG

Schlagwort(e): Unternehmen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





