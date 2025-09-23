DJ Beiersdorf-Tochter Tesa bekommt zum 1. Oktober neuen Chef
DOW JONES--Die Beiersdorf-Klebstoff-Tochter Tesa bekommt zum 1. Oktober einen neuen CEO. Wie Beiersdorf mitteilte, hat der Aufsichtsrat Kourosh Bahrami zum neuen Vorstandsvorsitzenden von Tesa bestellt. Er wird das Amt von Norman Goldberg übernehmen, der das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlässt. Bahrami kommt vom Wettbewerber Henkel, bei dem er zuletzt das Loctite-Industrieklebstoffgeschäft leitete. Im Beiersdorf-Vorstand ist CFO Astrid Hermann für Tesa zuständig.
