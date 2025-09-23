Microsoft Azure-Kunden aus allen Teilen der Welt haben nun Zugriff auf ZAPTEST.AI, um von der Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Azure zu profitieren, die Anwendungsentwicklung voranzutreiben und Geschäftsstrategien zu gestalten.

MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 23. September 2025 / ZAPTEST, ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware-Automatisierung, gab heute die Verfügbarkeit von ZAPTEST.AI beim Microsoft Azure Marketplace bekannt - einem Online-Store, der erstklassige Anwendungen und Dienste für die Nutzung auf Azure anbietet. ZAPTEST-Kunden können nun die Vorteile der produktiven und vertrauenswürdigen Azure-Cloud-Plattform mit optimierter Bereitstellung und Verwaltung nutzen.

Die KI-gestützte, plattformübergreifende Softwaretest-Automatisierungs- und RPA-Lösung von ZAPTEST beschleunigt die digitale Transformation und verbessert die Effizienz von Unternehmen. Durch die nahtlose Integration in Microsoft Azure ermöglicht ZAPTEST.AI den Kunden die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Automatisierungsprozessen über alle Anwendungen, Plattformen und Geräte hinweg - bei gleichzeitiger Senkung der Automatisierungskosten und Verkürzung der Markteinführungszeit.

Entfesseln der KI-gestützten Automatisierung im großen Maßstab

ZAPTEST.AI hilft Unternehmen dabei, DevOps- und BizOps-Prozesse unternehmensweit mit einem codefreien, autonomen und aufgabenunabhängigen Framework zu automatisieren.

Die Lösung nutzt KI, um Softwaretests und RPA in großem Maßstab über Anwendungen, Plattformen und Umgebungen hinweg durchzuführen und dadurch Prozesse zu vereinfachen. ZAPTEST-Kunden profitieren von einer schnelleren digitalen Transformation und beschleunigten Entwicklungszyklen bei gleichzeitiger Reduzierung von Testengpässen und Lieferzeiten.

Sorgen Sie für Sicherheit auf Unternehmensebene, während Teams die Automatisierung in konformen, luftisolierten Umgebungen bereitstellen und gleichzeitig strenge Governance- und Datenschutzrichtlinien einhalten.

"Durch die Einführung von ZAPTEST.AI beim Microsoft Azure Marketplace ermöglichen wir Unternehmen die Automatisierung von End-to-End-Prozessen in ihrem gesamten digitalen Ökosystem", sagte Alex ZAP Chernyak, CEO von ZAPTEST. "Unsere nahtlose Integration in Azure ermöglicht es Kunden, schneller zu skalieren, intelligenter zu innovieren und das Potenzial der KI-gesteuerten Automatisierung für echte Geschäftsergebnisse zu erschließen."

"Microsoft Azure Marketplace heißt ZAPTEST.AI willkommen, das sich in eine Cloud-Marktplatzlandschaft einfügt, die Flexibilität und wirtschaftlichen Wert bietet und gleichzeitig einen Jahresumsatz von mehreren zehn Milliarden Dollar erzielt", sagte Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform von Microsoft Corp. "Dank Azure Marketplace und Partnern wie ZAPTEST können Kunden mit weniger Aufwand mehr erreichen, indem sie ihre Effizienz steigern, sicher einkaufen und intelligenter ausgeben."

https://pr.report/eh8w über ZAPTEST.AI auf seiner Seite im Azure Marketplace.

Über ZAPTEST

https://pr.report/eh8x ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Testautomatisierungs- und robotergestützten Prozessautomatisierungslösungen, die für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurden. Mit seiner einzigartigen 1CLICK-Technologie, PLAN Studio und AI Copilot ermöglicht ZAPTEST die plattformübergreifende Automatisierung von Softwaretests und Geschäftsprozessabläufen - ohne eine einzige Code-Zeile schreiben zu müssen.

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen nutzen ZAPTEST, um die Markteinführungszeit zu verkürzen, Ressourcen zu optimieren und eine zehnfache Kapitalrendite für ihre Automatisierungsstrategien zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zaptest.ai oder unter unserem Azure Marketplace-Eintrag.

Weitere Informationen (nur für die Presse):

Kontakt: Cynthia Broyles, ZAPTEST, team@zaptest.ai

QUELLE: ZAPTEST AI

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81138Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81138&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19956416-zaptest-ai-microsoft-azure-marketplace-verfuegbar