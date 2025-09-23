Wien (www.fondscheck.de) - Der zentrale Wertpapierdienstleister der deutschen Sparkassen, die Deka, hat seinen ersten börsengehandelten Fonds (ETF) mit aktivem Management aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Deka Active EUR High Yield UCITS ETF (ISIN DE000ETFL649/ WKN ETFL64) sei an den Börsen Frankfurt und Stuttgart notiert und bilde die Entwicklung von Unternehmensanleihen weltweit aus dem Hochzinsbereich ab, die auf Euro lauten würden. Der Branchendienst "ETF Stream" habe zuerst über die Neuauflage berichtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
