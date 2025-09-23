Wien (www.fondscheck.de) - Die Investmentboutique von Jeff Gundlach, Doubleline Capital, hat Ali Zaidi als Leiter des internationalen Geschäfts engagiert, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die US-amerikanische Gesellschaft mitgeteilt. Zaidi sei zuvor bei Goldman Sachs Asset Management für den Vertrieb im Nahen Osten und in Nordafrika verantwortlich gewesen. Er solle vom Doubleline-Büro in Dubai aus tätig sein und berichte an den Präsidenten der Firma, Ron Redell. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
