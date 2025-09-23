Köln (ots) -Starke Leistung: Der TV Wehingen hat die DKMS Fußballhelden-Saison 2024/2025 gewonnen. Mit 458 Registrierungen war es das beste Ergebnis seit Beginn des Projekts im Jahr 2021. Mit den Fußballhelden ruft die gemeinnützige Organisation Amateurvereine auf, in ihren eigenen Reihen eine Registrierungsaktion auf die Beine zu stellen - kostenlos und mit Unterstützung der DKMS. Auf und neben den Bolzplätzen in ganz Deutschland werden seitdem besondere Geschichten geschrieben: Bei 577 Vereinsaktionen bisher haben sich mehr als 20.400 Personen registriert. 67 von ihnen haben bereits Stammzellen gespendet und somit einem Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance geschenkt.458 Personen hatten sich registriert, als der TV Wehingen im Frühjahr 2025 eine Aktion für den erkrankten Pub-Besitzer Cengiz Yilmaz (40) ins Leben rief. Zur Siegerehrung während des jährlichen Elfmeterturniers in Wehingen kamen nun auch Cengiz und ein weiterer, ganz besonderer Gast: Marius Weiß aus dem Nachbarort Deilingen. Er ist der erste Spender, der aus der Aktion des TV Wehingen hervorgegangen ist. Seine Stammzellspende schenkte kürzlich einem Argentinier eine zweite Lebenschance.Als Preis erhielt der baden-württembergische Verein einen Trikotsatz und eine Urkunde. Gerade einmal eine Woche hatte der Club im Frühjahr gebraucht, um eine Registrierungsaktion für Cengiz auf die Beine zu stellen. "Es ging alles sehr schnell und spontan", erzählt Lars Bauer, zweiter Vorsitzender des TV Wehingen. "Hier im Ort hat unser Aufruf schnell die Runde gemacht, besonders in den sozialen Netzwerken."So erfuhr auch der 19-jährige Marius Weiß von der Suche nach einem Stammzellspender für den erkrankten Cengiz. Weil er sich schon länger bei der DKMS registrieren wollte, nutzte er die Gelegenheit vor Ort. "Nur einen Monat nach meiner Registrierung meldete sich die DKMS und sagte, dass ich der genetische Zwilling für einen Betroffenen sei", sagt er. Zur ambulanten Spende fuhr er in eine Entnahmeklinik nach Tübingen. Fünf Stunden dauerte die Entnahme, anschließend ging es für den Musikschüler auch schon wieder nach Hause. Er sagt: "Es war wirklich einfach, eine zweite Lebenschance zu schenken."Er sei auf einem guten Weg, sagte Cengiz vor Ort in Wehingen. Mehrere Spender stünden laut Aussage seiner Ärzte in der Vorauswahl. Weil es Cengiz, der an einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks leidet, aktuell den Umständen entsprechend gut geht, steht er bereits wieder hinter der Theke seines Pubs. "Ich kann nicht stillstehen", sagt er.Derweil ist die neue DKMS Fußballhelden-Saison gestartet. Wer mit seinem Verein genau wie der TV Wehingen Einsatz für an Blutkrebs erkrankte Menschen zeigen möchte, bestellt bei der DKMS kostenlose Registrierungssets und macht eine Aktion in seinem Verein. Jede Registrierung bringt einen Zähler in der DKMS Tabelle. Mit etwas Glück winken dadurch tolle Preise - oder sogar der schönste Preis überhaupt: eine zweite Lebenschance für Betroffene, wie Marius Weiß sie einem Empfänger in Argentinien schenken konnte.Wer mit seinem Verein Blutkrebs die rote Karte zeigen möchte, findet alle Informationen hier: https://www.dkms.de/aktiv-werden/mitmachen/fussballheldenAlle Informationen und Downloads für Ihre Berichterstattung finden Sie auf https://mediacenter.dkms.de/news/fussballhelden-wehingen/Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communications0221 - 94 05 82 3329presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/6123613