EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Prognose/Marktbericht
Knaus Tabbert AG:
Vorstand der Knaus Tabbert AG beschließt eine Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025
*Eine Erläuterung der alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im veröffentlichten Jahresabschluss 2024 auf Seite 32 abrufbar im Investor Relations-Bereich auf der Homepage des Unternehmens.
Ende der Insiderinformation
23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knaus Tabbert AG
|Helmut-Knaus-Str. 1
|94118 Jandelsbrunn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)8583 / 21-1
|Fax:
|+49 (0)8583 / 21-380
|E-Mail:
|info@knaustabbert.de
|Internet:
|www.knaustabbert.de
|ISIN:
|DE000A2YN504
|WKN:
|A2YN50
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2202512
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2202512 23.09.2025 CET/CEST