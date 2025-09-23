EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Prognose/Marktbericht

Knaus Tabbert AG: Vorstand der Knaus Tabbert AG beschließt eine Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



23.09.2025 / 13:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Vorstand der Knaus Tabbert AG hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach Auswertung der insgesamt positiven Auftragsentwicklung im Anschluss an die jüngsten Caravan Messen aufgrund des fortgesetzten Margendrucks anzupassen.

Trotz eines grundsätzlich weiterhin positiven Marktumfelds haben die jüngsten Messen erneut gezeigt, dass Knaus Tabbert nach wie vor in einem Markt mit hohem Preisdruck tätig ist, der durch starken Wettbewerb und einen verbleibenden Angebotsüberhang, teils infolge sich normalisierender, aber nach wie vor bestehender Überbestände, geprägt ist. Dieses Marktumfeld erfordert weiterhin verkaufsfördernde Maßnahmen.

Die Auswirkungen der Überproduktion der Vorjahre haben in den vergangenen Quartalen branchenweit Anpassungen notwendig gemacht - nicht nur bei den Freizeitfahrzeugherstellern. Dazu zählen ein vorsichtigeres Bestellverhalten der Handelsbetriebe sowie Kapazitätsanpassungen entlang der gesamten Lieferkette, die sich ebenfalls kurzfristig auf unsere Produktion auswirken.

Demzufolge hat der Vorstand der Knaus Tabbert AG heute entschieden, die Ergebnisprognose für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 anzupassen.

Demnach erwartet die Knaus Tabbert AG für das Gesamtjahr 2025 weiterhin einen Konzernumsatz von rund einer Milliarde Euro. Die bisher präzisierte bereinigten EBITDA-Marge* wird nun in einer Bandbreite von 3,2% bis 4,2% prognostiziert (bisher Prognose 08. August 2025: von 5,0% bis 5,5%).



*Eine Erläuterung der alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im veröffentlichten Jahresabschluss 2024 auf Seite 32 abrufbar im Investor Relations-Bereich auf der Homepage des Unternehmens.



