Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG



23.09.2025 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2JE2 Anlass der Studie: GBC Insider Focus Index (Aug/Sep 2025) Letzte Ratingänderung: Analyst: Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.



GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +81,2 %

GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +67,8 %



Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die Performance seit 5 Jahren liegt bei 23,3%.



Insider Aktie im Fokus: Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009)

Rheinmetall AG: Wachstumsstarker Rüstungskonzern mit globaler Technologieführerschaft



Die Rheinmetall AG ist ein international führender Technologiekonzern mit den Schwerpunkten Sicherheit und Mobilität. Das Unternehmen gliedert sich in die beiden Segmente Defence und Civil, wobei insbesondere das Verteidigungsgeschäft in den Bereichen Fahrzeug-, Waffen-, Munitions- sowie Luftverteidigungssysteme stark wächst. Darüber hinaus ist Rheinmetall ein etablierter Partner der Automobilindustrie mit Lösungen für Thermo- und Sensorsysteme sowie mit Zukunftstechnologien im Bereich Wasserstoff und Elektromobilität. Mit Aktivitäten in mehr als 50 Ländern und rund 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt Rheinmetall zu den bedeutenden Industrie- und Rüstungskonzernen Europas.



Die aktuelle Wachstumsstrategie der Gesellschaft zielt auf eine weitere Internationalisierung, technologische Innovationsführerschaft und den gezielten Ausbau von Kapazitäten abzielt. Dabei stehen sowohl organisches Wachstum, etwa durch steigende Verteidigungsausgaben in Europa und Übersee, als auch anorganische Initiativen durch Partnerschaften und Akquisitionen im Fokus. Bis 2027 strebt Rheinmetall eine nachhaltige Steigerung der Profitabilität an, mit einer operativen Ergebnisrendite von über 18 % und einer Umsatzsteigerung auf 20 Mrd. €. Mit einem Rekordauftragsbestand von knapp 55 Mrd. € im Jahr 2024 verfügt Rheinmetall über eine starke Basis, um seine Position als zukunftsorientierter Technologie- und Sicherheitskonzern weiter auszubauen.



Im Geschäftsjahr 2024 erhöhte sich der Umsatz der Rheinmetall AG um 35,9 % von 7.176 Mio. € auf 9.751 Mio. €. Dabei wurde die ausgegebene Umsatzprognose von etwa 10 Mrd. € nur knapp unterschritten. Der Umsatzanstieg resultierte insbesondere von den Segmenten innerhalb der Sicherheitstechnologie, welche durch die steigende Nachfrage in Folge der Zeitenwende aufgrund des Ukrainekrieges profitierten. Vor allem im Segment Vehicle Systems und Weapon and Ammunition erhöhte sich der Umsatz um 45,3 % sowie 58,5 %.



Das operative EBIT konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2024 um 61,0 % auf einen Rekordwert von 1.478 Mio. € gesteigert werden (VJ: 918 Mio. €). Damit stieg die operative EBIT-Marge um 2,4 Prozentpunkte auf 15,2 % (VJ: 12,8 %) an. Auch hier resultiert die Steigerung ausschließlich aus den Segmenten Vehicle Systems und Weapon and Ammunition.



Auch das aktuelle Geschäftsjahr 2025 beginnt für die Rheinmetall mehr als vielversprechend. Der Auftragsbestand klettert um 29,9 % auf ein neues Rekordniveau von 63,2 Mrd. €. Der Umsatz stieg um 24,1 % auf 4.735 Mio. € (VJ: 3.815 Mio. €). Mittlerweile liegt der Umsatzanteil in Deutschland bei fast 30 % und ist gegenüber dem Vorjahr um über 5 % angestiegen. Das operative Ergebnis konnte um 17,6 % auf 475 Mio. € (VJ: 404 Mio. €) gesteigert werden. Damit sank die operative Marge leicht von 10,6 % auf 10,0 %, wofür die Aufwendungen für den Produktionsstart in Weeze verantwortlich waren.



Kurz nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen gab es drei Insidersignale bei der Rheinmetall AG. Ein Vorstand und ein Aufsichtsrat haben für ca. 750 Tsd. € Insiderkäufe auf einem Niveau von ca. 1.550 € bis 1.670 € je Aktie getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht des Managements in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 1.620 €. Damit verbleiben die Aktien der Rheinmetall AG weiterhin in unserem GBC Insider Focus Index enthalten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20250923_Insiderupdate_August_September



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 23.09.2025 (13:25 Uhr)

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 23.09.2025 (14:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

