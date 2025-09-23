Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index
Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20250923_Insiderupdate_August_September
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 23.09.2025 (13:25 Uhr)
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 23.09.2025 (14:00 Uhr)
